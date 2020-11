Hugo Robineau prêté par Cholet à Gries-Oberhoffen

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Simon Godet

Barré sur le poste 1 par Michael Stockton mais aussi Gerry Blakes et Karlton Dimanche, Hugo Robineau (1,92 m, 20 ans) n'est entré que sur deux très courtes séquences en Jeep ELITE et sur une possession à Minsk en Ligue des Champions (BCL). Un temps de jeu trop restreint pour qu'il puisse continuer à progresser, lui qui a fait le tour du championnat Espoirs déjà gagné deux fois (et presque trois avec le titre 2020 non accordé suite à l'arrêt de la saison).

Ainsi, le meneur de jeu va rejoindre un club évoluant au niveau inférieur, la Pro B, pour le reste de la saison. Cholet Basket a donné son accord pour qu'il rejoigne le Basket Club Gries-Oberhoffen, qui vient de se séparer de son meneur Jérémy Bichard, parti à Tours (NM1), annonce Ouest-France. Là-bas, il va jouer pour un staff connu pour responsabiliser les jeunes, les entraîner dur et beaucoup tout en ayant un projet de jeu basé sur la relance et une forte utilisation du tir à 3-points.

Un contexte dans lequel Hugo Robineau pourra apprendre et revenir plus fort à Cholet la saison prochaine, lui qui est sous contrat avec le club des Mauges jusqu'en juin 2023.