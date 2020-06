Hugo Robineau signe avec Cholet jusqu'en 2023 : "C'est le club qui a su me faire confiance"

Coupé dans son élan en fin novembre à cause d'une blessure à l'épaule, Hugo Robineau (1,90m, 20 ans) a tout de même convaincu le coach Erman Kunter puisqu'il rejoint l'équipe première jusqu'en 2023. Le natif de Jallais (Maine-et-Loire) s'entraînait déjà avec l'équipe pro tout en enchaînant les grosses performances le week-end avec l'équipe Espoirs.

Avant sa blessure et son passage sur la table d'opération, le meneur de jeu tournait à 17,7 points à 61% de réussite aux tirs, 4 rebonds, 7,4 passes décisives, 2,6 interceptions, 4,1 balles perdues et 7,6 fautes provoquées pour 22,4 d'évaluation en 29 minutes. Des statistiques excellentes, qui auraient pu l'amener vers le trophée de MVP Espoirs, doublées d'une folle saison collective avec Cholet. En effet, l'équipe emmenée par Yoan Makoundou et Quentin Ruel n'a jamais connu la défaite en 25 rencontres.

Après les signatures puis les prêts de Florian Léopold et Quentin Ruel, Cholet confirme son statut de club formateur. La signature d'Hugo Robineau assure à CB une solide base de Joueurs formés localement, en comptant également Karlton Dimanche qui sera lui aussi dans le groupe professionnel. À la suite de sa signature, c'est dans Ouest France que le meneur a exprimé son ressenti :

" Passer pro à CB, c’est super. Cholet, c’est mon club formateur (comme pour sa grande sœur Armance et son petit frère Éthan) et c’est le club qui a su me faire confiance. Ça me fait quelque chose et ça montre que même le petit gars du coin peut y arriver. J’apprécie fortement que CB me laisse ma chance de m’exprimer à ce niveau. Je serai plus une sorte de combo (poste 1/2). Je ne connais pas le plan de jeu pour la saison prochaine, mais Erman (Kunter) attendra de moi que je sois lucide et que je mette une forte intensité en défense. En bref, quelque chose de simple et d’efficace."