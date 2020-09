Ibis Cup : Nanterre, Bruxelles et Boulogne-sur-Mer forfaits, Le Portel prépare un nouveau plateau

JEEP ÉLITE

Crédit photo : ESSM Le Portel

[Mise à jour] Voici le nouveau programme de l'Ibis Cup 2020 :

[Brève originelle] Suite à la détection d'un deuxième cas COVID-19 dans son effectif, Nanterre 92 a annulé sa venue à l'Ibis Cup le tournoi qui devait se dérouler les vendredi 4 et samedi 5 septembre. Le club belge de Bruxelles a également annulé sa venue pour le plateau des équipes de première division, cette fois à cause d'un manque de joueurs, notamment étrangers. Enfin, sur le plateau des équipes de Pro B et Nationale 1, Boulogne-sur-Mer ne pourra aligner son équipe à cause de trois cas COVID-19 dans son effectif.

Une situation qui oblige l'ESSM à réorganiser l'Ibis Cup. La Voix du Nord a notamment évoqué la potentielle venue d'Ostende, un autre club belge.

"Par la force des choses, ce ne sera plus forcément un tournoi pur Hauts-de-France, mais l’essentiel ait que la fête ait lieu, annonce le club nordiste. Nous vous donnerons des infos dans quelques heures."

La rencontre entre Villeneuve d'Ascq et Saint-Amand, deux formations de LFB, devrait être maintenue.