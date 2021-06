Ike Iroegbu passe de Rouen à Chalon

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Lilian Bordron

Pour finir la saison, les clubs de Jeep ELITE recrutent en... Pro B. Après Strasbourg, qui a fait venir Thomas Hieu-Courtois depuis Lille, c'est l'Elan Chalon qui a signé l'arrière américano-nigérian de Rouen Ike Iroegbu (1,88 m, 26 ans) selon Paris-Normandie.

Enorme avec le RMB depuis son arrivée au club en mars (19,6 points à 49,7% de réussite aux tirs, dont 45,9% à 3-points, 2,5 rebonds, 3,9 passes décisives et 5,5 fautes provoquées pour 16,6 d'évaluation en 30 minutes), il a prolongé jusqu'à la fin de la saison. Cependant, la COVID-19 a stoppé son équipe. S'il a repris mardi contre Lille (11 points à 5/9, 2 rebonds et 6 fautes provoquées en 28 minutes lors d'une défaite de 18 point), il va devoir se remettre en rythme de compétition et s'intégrer très vite au collectif chalonnais puisque l'équipe bourguignonne, actuellement 17e (9 victoires, 20 défaites), est première relégable. Les hommes d'Ali Bouziane ont encore cinq matches à jouer, ce jeudi face à Champagne Basket (sans Iroegbu, pas qualifié) puis dimanche à Pau, mercredi prochain à Roanne, le samedi 12 contre Dijon et enfin le mardi 15 à Orléans.