Ike Nwamu première recrue de Cholet

Crédit photo : FIBA

Signé ce mardi, l'arrivée de l'ailier Ike Nwamu (1,96 m, 27 ans) à Cholet est désormais officielle. Le club en a fait l'annonce ce mercredi après-midi. Il est la première recrue officielle d'Erman Kunter pour la saison 2020/21.

"Ike est un ailier qui peut aussi jouer comme deuxième arrière (poste 2), commente ce dernier. C'est un joueur puissant, vertical, très athlétique et bon shooter à 3pts (à 41,6% la saison dernière), qui pourra apporter des deux côtés du terrain. Ce sera sa première expérience européenne, après son très court passage en Grèce."

Car depuis sa sortie de l'université du Nevada, où il a terminé son cursus NCAA (il a joué une saison à Cleveland State puis deux autres à Mercer entre 2013 et 2015) en 2016, l'international nigérian a évolué en G-League, à l'exception d'une pige de sept matchs (6,3 points, 1 rebond et 1 passe décisive en 18 minutes) à Lavrio pour la fin de saison 2017/18. En 172 matchs de G-League, il a tourné à 11,4 points à 41,9% de réussite aux tirs, 2,9 rebonds et 1,7 passe décisive en 25 minutes.

Sans doute amené à remplacer Peter Jok, parti à Murcie, il occupera le rôle de shooteur dans l'aile tout en faisant profiter CB de ses grosses qualités physiques et athlétiques. Il fera équipe avec les jeunes Hugo Robineau (poste 1), Karlton Dimanche (poste 2/1), Vafessa Fofana (poste 3/4), Yoan Makoundou (poste 4/5) et Nianta Diarra (poste 5).