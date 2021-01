Ike Udanoh (Strasbourg) : "Nicola Alberani était un bon point de référence au moment de signer"

Le nouvel intérieur de Strasbourg Ike Udanoh (2,02 m, 31 ans) a accompagné sa nouvelle équipe à Cholet, samedi. Depuis le banc, le pivot américano-nigérian a pu apprécier l'état d'esprit qui règne à la SIG cette saison. Mais surtout la victoire finale (78-82). Avant de se rendre dans les Mauges, l'ancien joueur de Hyères-Toulon s'est exprimé sur le site Internet du club alsacien. Il a expliqué que la présence de son ancien directeur sportif d'Avellino, Nicola Alberani, au sein de la SIG, l'a aidé à venir.

"Nicola était un bon point de référence au moment de signer car je l’avais déjà côtoyé. C’est lui qui m’a fait venir à Avellino. J’apprécie l’homme qu’il est. C’est quelqu’un de bien, en qui j’ai confiance. Avoir quelqu’un comme lui ici, savoir qu’il m’a déjà accordé sa confiance, qu’il me connait, ça aide au moment de faire son choix. Avant même de parler de basket, il est venu me parler pour me dire qu’il veut juste le meilleur pour moi, que je mérite d’être heureux et épanoui en tant que joueur et personne. Certains diront que ce sont des détails, mais ce sont aussi ces petites choses qui comptent et au final font la différence."