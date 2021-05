Ike Udanoh va aussi prolonger deux ans à Strasbourg

Après avoir annoncé la prolongation de DeAndre Lansdowne, la SIG Strasbourg va bientôt également officialiser celle d'Ike Udanoh (2,02 m, 31 ans). Arrivé en fin d'année 2020, le pivot américano-nigérian s'est parfaitement intégré au collectif alsacien. Complémentaire de Yannis Morin, ce petit pivot de devoir, précieux en défense et doté d'une belle vision du jeu, va être sous contrat jusqu'en juin 2023 a annoncé Sportando, ce qui nous a été confirmé.

Après 14 matches de Jeep ELITE, le Detroiter tourne à 5,8 points à 59,6% de réussite aux tirs, 4,7 rebonds et 1,4 passe décisive pour 9,1 d'évaluation en 19 minutes. Un retour réussi en France pour celui qui était passé par le Hyères-Toulon Var Basket en 2016-2017.

Avec DeAndre Lansdowne mais aussi Jean-Baptiste Maille, Léopold Cavalière et Yannis Morin sous contrat jusqu'en juin 2023, Strasbourg s'assure d'une vraie continuité dans son effectif.

