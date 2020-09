Inquiet, Dominique Juillot veut déjà changer l'effectif de l'Elan Chalon

Mardi soir, il a quitté son siège présidentiel pour se réfugier dans le couloir qui mène vers le parquet. Dominique Juillot, le président de l'Elan Chalon, n'a que très peu apprécié la performance de l'équipe bourguignonne qui s'est inclinée 81 à 65 en 64e de finale de la Coupe de France masculine contre une équipe de Pro B, Fos Provence. Une sortie ratée qui suit une préparation qu'il juge lui même inquiétante.

Dominique Juillot à la recherche de son successeur

Le dirigeant d'entreprise et élu constate qu'il manque peut-être un directeur sportif dans le club. Un poste autrefois occupé par Crawford Palmer qui aurait pu être proposé à Philippe Hervé au moment des négociations de licenciement, mais qui n'a pu l'être à cause des réticences de nombreuses personnes à son sujet.

Fatigue et lassitude après trois saisons ratées se ressentent dans le discours de Dominique Juillot qui cherche son successeur à la tête du club.

"Aujourd'hui, je suis fatigué. Cette fonction, c’est un sacerdoce, même si je suis passionné, que j’aime le club, la ville... J'espère qu’on va trouver une solution dans l’année. Je ne me désintéresserai pas pour autant, j'ai trop d’amour pour le club. Mais je ne veux plus des soucis qui me minent au bout d'un moment."