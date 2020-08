Isaia Cordinier nommé capitaine de Nanterre 92

Un temps annoncé sur le départ, convoité par certains clubs européens, Isaia Cordinier (1,91m, 23 ans) a finalement pris la décision de ne pas activer sa clause de sortie et d'enchaîner sur une seconde saison à Nanterre. Récompensé de ses performances sensationnelles lors du dernier exercice, il va avoir la lourde tâche d'assurer le capitanat du groupe de Pascal Donnadieu.

Déjà bien responsabilisé à Nanterre l'an passé avec 31 minutes de moyenne par rencontre, Isaia Cordinier a su confirmer sa fin de saison 2018/19 très prometteuse avec Antibes. Meilleure évaluation pour un joueur français l'an dernier, il compilait 14,4 points à 50,9% de réussite aux tirs, 4,7 rebonds et 2,5 passes décisives. En 2020/21, il va à nouveau devoir confirmer les attentes placées en lui, symbolisées par ce rôle de capitaine dans lequel il vient d'être nommer. Et il en a conscience, visant la confirmation, la progression tout en assurant au mieux "ce rôle de leader". Un rôle qui s'apparente comme une véritable vitrine, à la fois sur le plan national que sur le plan européen mais aussi auprès du sélectionneur de l'équipe de France.

L'arrière tricolore a déjà livré sa toute première interview en tant que capitaine, pour les réseaux sociaux du club, donnant son avis sur le groupe nanterrien version 2020/21 :

"Je pense qu'il y a eu un bon recrutement. On a des joueurs jeunes, dynamiques, qui je pense ont faim. C'est le plus important. J'ai hâte qu'on soit sur le basket pour pouvoir se découvrir et pour pouvoir jouer ensemble. C'est très excitant. Les objectifs pour cette année, je pense qu'on va vouloir confirmer notre forme et notre série qu'on avait entrepris à la fin de la saison dernière, toujours jouer les premiers rôles et essayer de se qualifier pour les playoffs"