Isaïa Cordinier toujours à Nanterre en 2020/21

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Olivier Fusy

La date du 30 juin est généralement la date finale pour les clauses de sortie. C'est le cas concernant le contrat liant Isaïa Cordinier (1,91 m, 23 ans) au club de Nanterre. L'arrière devrait néanmoins rester au club la saison prochaine et ainsi honorer la deuxième saison de son contrat, annonce le journal L'Equipe (information que nous sommes en mesure de confirmer). Malgré l'intérêt de clubs étrangers, aucun accord n'était en passe d'être trouvé et l'international français devrait donc rester dans les Hauts-de-Seine si la situation ne bascule pas dans les prochaines heures.

C'est en tout cas une très bonne nouvelle pour Nanterre qui conserve ainsi celui qui détenait la meilleure évaluation (16,2 de moyenne, 19,2 sur ses 15 derniers matchs !) parmi les joueurs français de Jeep ELITE en 2019/20. En pleine ascension, l'Azuréen sera un très sérieux candidat au titre de MVP du championnat et va pouvoir continuer à se développer grâce à de nouvelles responsabilités. De quoi lui permettre de s'exposer davantage (via notamment la nouvelle participation de Nanterre à l'EuroCup) et pourquoi pas de se faire une place dans le groupe France, dans l'optique de disputer les Jeux olympiques de Tokyo, qui représentent pour lui un vrai objectif.