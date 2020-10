Ishmail Wainright (Strasbourg) : "Je crois en ce que le coach veut faire"

Dernier arrivé lors de la préparation, l'ailier-fort de la SIG Strasbourg Ishmail Wainright a pu attester de l'évolution de sa nouvelle équipe ces deux dernières semaines. Après avoir explosé en deuxième mi-temps au Mans, la formation alsacienne a fait le boulot à Chalon-sur-Saône samedi dernier. De quoi lancer leur saison 2020/21.

"La victoire face à Chalon était importante, peu importe les circonstances et la manière, car c’était la première, commente l'ancien joueur de Vechta sur sigstrasbourg.fr. La première est la plus importante pour lancer sa saison. Après le premier match, dans le vestiaire, les gars étaient tristes d’avoir perdu. On voulait montrer qu’on pouvait jouer mieux que ça ! Je ne vais pas dire qu’on avait une grosse pression de résultat, mais la pression était là dans le sens où on ne voulait pas perdre deux matches de suite à l’extérieur. C’est pour ça que c’était une grosse victoire. Maintenant nous ne devons surtout pas revenir en arrière : notre seul objectif est demain (mercredi) à 20h : entrer sur le terrain et gagner le prochain match !"