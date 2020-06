Ishmail Wainright arrive à la SIG Strasbourg

JEEP ÉLITE

Crédit photo : FIBA

L'Américain Ishmail Wainright (1,96 m, 25 ans) vient de rejoindre la SIG Strasbourg pour la saison 2020/21. Il partagera le poste 4/3 avec Léopold Cavalière, joueur qu'il a affronté lors de la saison écoulée en Ligue des Champions (deux fois 16 d'évaluation).

En effet, le natif de Kansas City (Missouri) arrive d'outre-Rhin. Après un cursus NCAA à Baylor où il a joué quatre saisons dans l'équipe de basketball puis une dans celle de football, il est parti en Allemagne pour vivre une première saison professionnelle réussie (19,3 d'évaluation de moyenne) en deuxième division allemande, à Nuremberg. Ensuite, il a rejoint le dynamique club de Vechta. Sous les ordres d'un entraîneur en vogue, Pedro Calles, il a confirmé sa polyvalence offensive (10,3 points à 51,5% de réussite aux tirs, 5,5 rebonds, 2,4 passes décisives et 1,9 interception pour 15 d'évaluation en 27 minutes) et défensive.

"Nous recherchions un ailier capable de bien manier la balle, en capacité de créer pour ses coéquipiers grâce à de bonnes capacités de passeur mais ayant également un physique adapté à la Jeep ÉLITE, a commenté son futur entraîneur Lassi Tuovi. Ishmail Wainright est capable d’évoluer sur différentes positions et notamment défensivement. Il va nous apporter beaucoup de créativité sur le poste d’ailier fort par exemple. C’est un joueur très ouvert et qui parle beaucoup et il va apporter un surplus de combativité dans notre équipe. Sa carrière est en pleine ascension et Strasbourg sera à coup sûr une bonne étape pour lui afin de continuer à progresser."

Très physique, capable de marquer de loin (40,8% de réussite à 3-points en BCL sur près de 4 tentatives à 3-points par match) et surtout mobile, il est capable de défendre sur des joueurs au profil très variés, ce qui permettra à la défense de la SIG de pouvoir changer sur tous les écrans. Un joueur moderne pour un style de jeu moderne.

"Ishmail est un joueur avec un gros mental et qui est dévoué à son équipe, poursuit le directeur sportif Nicola Alberani. Il va apporter beaucoup d’intensité à notre groupe cette saison. C’est un joueur qui ne joue pas simplement pour lui et qui peut contribuer très positivement, en de nombreux points, au collectif de l’équipe. Il faisait partie de nos priorités. Nous attendions la fin du championnat allemand et nous sommes heureux d’avoir pu trouver un accord rapide et de l’avoir avec nous pour la saison 2020/21."

Quant au joueur, il se montre très enthousiaste dans ses déclarations sur le site Internet de son nouveau club.

"Je suis très heureux de signer à Strasbourg. Je n’ai entendu que du bien à propos du club et l’équipe qui est en train de se constituer me plaît. Avant de signer j’ai discuté avec mon ami Kyle Weems. Il ne m’a dit que de bonnes choses à propos du club et son organisation. Nous avons eu une conversation téléphonique très intéressante avec coach Tuovi et Nicola Alberani. Ils ont été très honnêtes avec moi et m’ont montré de l’intérêt comme on ne m’en avait jamais montré auparavant. J’ai bien compris que le club a pris un tournant et amorce un nouveau départ. La vision du jeu et la stratégie qu’ils souhaitent mettre en place m’ont convaincu rapidement. Je suis très excité à l’idée d’y prendre part."

L'effectif 2020/21 de la SIG Strasbourg :