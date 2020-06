Ishmail Wainright est "persuadé que Strasbourg sera une nouvelle grande étape dans sa carrière professionnelle"

Récemment, Strasbourg a annoncé l'arrivée du poste 4/3 Ishmail Wainright (1,96 m, 25 ans). Ce dernier s'est exprimé sur le site Internet de son nouveau club. Il explique pourquoi il a choisi de répondre favorablement au projet de la SIG.

"J’aime ce que le coach et le staff sont en train de bâtir. Strasbourg est un club avec une histoire, une culture de la gagne et je voulais en faire partie. La ville est magnifique, les supporters sont incroyables. J’ai confiance dans le projet et le process qui se met en place étape par étape. J’avais la volonté de venir et j’en ai parlé avec ma famille au moment de prendre ma décision. Je suis persuadé que Strasbourg sera une nouvelle grande étape dans ma carrière professionnelle."

S'il s'est montré statistiquement performant pour ses deux premières saisons professionnelle en Allemagne, ses statistiques à l'Université de Baylor étaient relativement faibles. Il s'en explique.

"A l’université je n’avais pas pour rôle de scorer. J’avais un sacré nombre de coéquipiers qui pouvaient le faire. Isaiah Austin, Brady Heslip, Taurean Prince, Royce O’Neal, Johnathan Motley, Al Freeman… Et beaucoup d’autres gars. Il faut comprendre que tout était hiérarchisé. J’avais un rôle et je m’y tenais. Les stats ne disent pas tout. Mon but était d’être le meilleur dans mon domaine. Je me suis assuré de faire ce que personne d’autre ne faisait et d’être le meilleur dans mon rôle. J’aurai pu marquer plus, c’est certain, mais ce n’était pas ce que je recherchais. Nous étions un collectif et je restais dans mon rôle."