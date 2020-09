Ishmail Wainright se faisant attendre, Strasbourg fait venir Ruphin Kayembe en partenaire d'entraînement

JEEP ÉLITE

Crédit photo : SIG Strasbourg

Toujours sans club alors qu'il a pris part au début de la préparation avec le Champagne Basket, Ruphin Kayembe (2,01m, 27 ans) va aider la SIG Strasbourg. Sa présence dans le groupe alsacien va ainsi permettre à Lassi Tuovi de faire face à l'absence de Ishmail Wainright. Ce dernier, recruté durant l'été, n'a toujours pas eu la moindre opportunité de rejoindre la France en provenance des États-Unis, faute de problèmes administratifs l'empêchant de renouveler son passeport.

Dans l'attente de l'arrivée du poste 4/3, la SIG a décidé de faire appel à Ruphin Kayembe. En France depuis la saison 2015/16, il est passé par Challans et Souffelweyersheim en NM1 et il évoluait à l'ALM Évreux depuis 2017/18. La saison passée, il tournait à 12,9 points à 61% de réussite aux tirs, 5,5 rebonds et 1,6 passe décisive pour 14,1 d'évaluation en 23 minutes. L'intérieur congolais a depuis été mis de côté et demeure sans club.