Itay Segev, nouveau joueur du BCM, a performé pour la reprise du championnat israélien

International israëlien récemment recruté par le BCM Gravelines-Dunkerque, Itay Segev (2,03m, 24 ans) a repris la compétition officielle. Pour le redémarrage de la Winner League, championnat israëlien, l'intérieur a donné un bel avant-goût aux supporters du Sportica et de basket français en général.

Votre nouvel intérieur était en pour la reprise du championnat Israélien !!



Itay Segev @xpitay a inscrit 19 points & 10 rebonds

Une sacré performance qui fait saliver en attendant la reprise #TousBCM https://t.co/4T7rSsnM9U — BCM Basketball (@BCMBasket) June 22, 2020

Dans la large victoire de l'Ironi Nahariya face au Gilboa Galil (94 à 76), Itay Segev est rentré en sortie de banc et a joué 28 minutes. Il a profité de ce temps de jeu pour inscrire 19 points et terminer en tant que meilleur marqueur de son équipe. En plus de cela, il s'est révélé extrêmement adroit, rentrant 6 des 9 tirs, auxquels viennent s'ajouter 7 lancers francs inscrits sur 9 tentés. Déjà installé comme un réel poste 5/4 important en Winner League, Itay Segev a récolté 10 rebonds dont 5 offensifs. À cela viennent s'ajouter 2 passes décisives.

Comme le dit le BCM Gravelines-Dunkerque sur son compte Twitter, cette "sacré performance fait saliver en attendant la reprise" du championnat de France. En attendant, voici les highlights de la rencontre dans lesquels se trouvent les meilleures actions d'Itay Segev, numéro 9 avec le maillot blanc.