ITW Lucas Bourhis : "déterminé à montrer ce que je vaux"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Formé au BCM Gravelines-Dunkerque, Lucas Bourhis (1,77m, né en 2000) a été prêté cette saison à l’ADA Blois (Pro B) avant de finalement revenir au bercail. “J’espère pour lui qu’il va jouer, avance Mickaël Hay, son coach à Blois cette saison. J’espère qu’ils (les dirigeants du BCM Gravelines-Dunkerque) ne l’ont pas repris pour des raisons économiques. Car à ces âges-là, il faut jouer et quand je vois le nombre de joueurs de 20/21 ans qui sont sur le banc, wow... Et après, c’est difficile pour eux.” Toutefois, le technicien bressuirais loue l’investissement du joueur. “Il aura la qualité de travail mais j’espère sincèrement que ça ne va pas trop vite, c’est mon interrogation. Même si jamais on était en Pro A (Jeep ÉLITE), je ne pense pas que je l’aurais conservé. Au BCM, il faut qu’il joue et ce au moins 14/15 minutes. Est-ce qu’il les aura ? Je ne sais pas.”

Mickaël Hay s'interroge : "j'espère sincèrement que ça ne va pas trop vite" (photo : Romane Coadic)

Son retour au BCM Gravelines-Dunkerque, “Le BCM a envie de parier sur moi et je pense que j’ai les qualités pour m’y affirmer"

Son retour au BCM Gravelines-Dunkerque, le Tourangeau ne s’y attendait pas. “Bien entendu, je suis content de retourner dans le Nord mais je n’étais pas parti pour revenir au BCM car je n'ai pas eu beaucoup de nouvelles pendant l'année. Je pensais que j’allais rester à Blois car eux voulaient me garder et je ne me voyais pas ailleurs qu’à Blois en Pro B. Mais j’ai eu (Olivier) Bourgain, Hervé Beddeleem et le coach (Serge Crèvecoeur) au téléphone. On a échangé et ils ont décidé de me reprendre." Meneur shooteur, il espère prouver qu’il a sa place dans l’élite du basketball français - sous réserve de maintien en Jeep ÉLITE - après une première saison professionnelle avec Blois. “J’ai fait mes premiers pas en pro sous les ordres de Julien Mahé (en 2017/18) donc je veux confirmer là où tout a commencé pour moi. Le BCM a envie de parier sur moi et je pense que j’ai les qualités pour m’affirmer en Jeep ÉLITE, c’est sûr. Je suis vraiment déterminé à montrer ce que je vaux. Le coach a confiance en moi : il souhaite me donner un vrai rôle en sortie de banc avec de vraies minutes et de l’importance dans l’effectif. C’est vraiment cool.” Collectivement, il entend bien aider les Maritimes à relever la tête après une dernière saison plus que compliquée (avant dernier de Jeep ÉLITE en 2019/20). “Dès l’année prochaine, je veux que Gravelines-Dunkerque retrouve une bonne place dans la hiérarchie du basket français. Être dans les huit premiers est un objectif car là-bas, les supporters sont vraiment amoureux du club.” Souvent décrié pour sa petite taille (1,77m), il souhaite continuer de prouver qu’il a sa place en LNB. “Je suis vraiment déterminé à continuer de progresser afin de faire taire les gens qui ne croient pas en moi.”

Lucas Bourhis arborera de nouveau les couleurs des Maritimes mais il ne sait pas encore à quel niveau (photo : BCM Gravelines-Dunkerque)

Sa première saison professionnelle à l’ADA Blois, “je suis tombé au bon endroit, il faut vraiment le vivre pour le croire”

Si Lucas Bourhis s’estime prêt à avoir un vrai rôle en Jeep ÉLITE en sortie de banc, c’est en partie grâce à Mickaël Hay et l’ADA Blois. Le principal intéressé qui sort d'une saison intéressante (5,3 points à 41,6% de réussite aux tirs, 1,3 rebond et 3,2 passes décisives pour 7,2 d'évaluation en 17 minutes) l’avoue sans détour. “J’étais dans la meilleure équipe en Pro B avec un rôle assez important. Je suis tombé au bon endroit, il faut vraiment le vivre pour le croire. Je ne pense pas qu’il y ait un club aussi bien structuré (en Pro B), je ne trouve pas vraiment de défaut à ce club. Tout est carré, tout est bien organisé. Mickaël (Hay) est un coach qui fait confiance aux jeunes, c’est vraiment important. Avec l’équipe qu’on avait, je ne voyais pas comment je ne pouvais pas évoluer humainement et baskettement. Je n’en retiens que du positif mais je reste un éternel insatisfait donc je veux toujours plus. Je trouve que j’ai passé un cap notamment sur ma défense, sur la communication.” Et ce au prix de nombreuses séances individuelles avec l’assistant coach Dominique Roinard. Mickaël Hay estime lui aussi que le médaillé de bronze au dernier Mondial U19 a franchi un palier. “Oui, il a passé un cap cette année mais il le doit à lui-même de par son travail, son acceptation dans le groupe. C’est vraiment sa première année en tant que professionnel et il s’est aperçu de ce qu’il pouvait faire et des progrès qu’il doit encore accomplir. Il a une capacité d’entraînement assez importante. Et en plus de cela, il est très à l’écoute, ce qui lui a permis de progresser tout au long de l’année. C’est un garçon que je prends tous les jours dans mon équipe car humainement et dans la mentalité, ça me correspond.”

Lucas Bourhis est prêt à prouver qu'il vaut avec le BCM Gravelines-Dunkerque (photo : Théo Quintard)