Ivan Buva finalement à Rytas Vilnius

Possible remplaçant d'Eric Buckner à l'Elan Chalon, Ivan Buva (2,08 m, 29 ans) a finalement choisi de rejoindre le Rytas Vilnius en Lituanie. Après sa pige à Bourg-en-Bresse (11,6 points à 53%, 4 rebonds et 1,1 passe décisive sur 7 rencontres de Jeep ELITE et d'EuroCup), le pivot croate va donc renforcer l'actuel deuxième de LKL, la première division nationale, qui compte 14 victoires en 19 matches.