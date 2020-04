Ivan Février va rejoindre Nanterre

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Olivier Fusy

Nanterre 92 continue d'avancer sur son recrutement pour la saison 2020/21, en signant tout d'abord des joueurs formés localement. Le club va engager selon nos informations le poste 4 Ivan Février (2,04 m, 21 ans) en provenance du club voisin des Métropolitans 92.

Parmi les leaders de la génération 99, avec Jaylen Hoard et Yves Pons, Ivan Février est passé professionnel à sa sortie du Centre Fédéral en 2017 du côté de Levallois. D'abord surtout utilisé en Espoirs, le Nordiste a ensuite intégré la rotation de l'effectif de Frédéric Fauthoux à plein temps, en 2018/19. Mais partiellement utilisé, il a eu l'opportunité de finir la saison du côté de Roanne où il a fini l'exercice avec du temps de jeu et surtout le titre de champion de Pro B.

De retour dans les Hauts-de-Seine pour la saison 2019/20, il a grapillé quelques minutes de temps de jeu (près de 13 en moyenne) pour 4,6 points à 46,7% de réussite aux tirs et 1,5 rebond par match. Poste 4 shooteur (46,7% à 3-points), il aspire certainement à passer un cap et son profil semble adéquat au jeu proposé par Pascal Donnadieu à Nanterre. Ce dernier avance vite sur son quota de joueurs formés localement puisqu'en plus d'Isaïa Cordinier (jusqu'en 2021) et Damien Bouquet (jusqu'en 2022), le club devrait également engager Lucas Dussoulier.