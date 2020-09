J.B. Maille (Strasbourg) : "Le Mans est revenu en deuxième mi-temps avec beaucoup plus d’intensité"

Samedi soir, Strasbourg s'est incliné 97 à 79 contre Le Mans pour la première journée de Jeep ELITE. La SIG a eu du mal après la pause alors que la première mi-temps a été plus équilibrée (48-47 à la pause). Le MSB a été très adroit mais a également fait le boulot en défense a reconnu sur le site Internet de son club le meneur de Strasbourg et Manceau d'origine Jean-Bapstiste Maille.

"Le Mans est revenu en deuxième mi-temps avec beaucoup plus d’intensité, et on n’a pas réussi à répondre. Même si on fait une première mi-temps assez correcte, on encaisse quand même trop de points et c’est ce qui nous fait défaut. Ça fait à peine deux semaines que tout le monde est arrivé, donc on a encore beaucoup de travail, on le sait. On aurait aimé montrer un meilleur visage pour notre premier match de Championnat, notamment en défense. Il faut souligner aussi la performance du Mans qui a très bien joué. Il faut maintenant s’appuyer sur ce match pour travailler et progresser. C’est le premier match, il n’y a rien qui est encore fait. On va rester soudé et continuer à travailler. Je me répète, mais ce n’est que le premier match, il y en a encore 33 autres."