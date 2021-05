J.D. Jackson : "Je vais essayer d’insuffler une dynamique positive"

Nommé entraîneur du BCM Gravelines-Dunkerque mercredi, John David Jackson ne sera pas encore présent avec sa nouvelle équipe ce dimanche, face au leader du championnat, l'AS Monaco. Avant ce match, l'ancien technicien du Mans et de l'ASVEL s'est exprimé sur le site Internet de son nouveau club. Son arrivée doit permettre à l'équipe de stopper sa série de 7 défaites de suite et de reprendre sa marche en avant.

"J’arrive dans un contexte d’urgence sur la fin de saison, je vais essayer d’insuffler une dynamique positive, j’ai de l’expérience dans ces situations compliquées avec des victoires obligatoires, il faut vite remettre les choses en place et retrouver la victoire le plus vite possible, pas de panique mais il faut vite obtenir des résultats positifs."