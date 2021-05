J.D. Jackson (Gravelines-Dunkerque) : "Il reste encore beaucoup de chemin"

John David Jackson (52 ans) a remporté sa toute première victoire avec le BCM Gravelines-Dunkerque. Après une série de sept défaites consécutives, les Nordistes sont allés s'imposer à Nanterre sur le score de 72 à 67. Le BCM a pu compter sur un Briante Weber de nouveau dominant (19 points, 8 rebonds et 2 passes en 25 minutes) mais aussi le retour à la compétition d'Aleksej Nikolic (15 points, 8 rebonds et 6 passes pour une évaluation de 28 en 32 minutes). Malgré le match à 17 points de Johnny Berhanemeskel, Nanterre n'a rien pu contre le collectif de Gravelines et surtout face à leur défense, limitant l'équipe de Pascal Donnadieu à scorer seulement 67 points.

Malgré cette victoire de référence en défense, le coach Canadien John David Jackson préfère garder en tête son objectif de fin de saison, le maintien. Actuellement quinzième de Jeep Elite avec un bilan de 9 victoires et 17 défaites, le BCM ne peut pas se relâcher. Le coach s'est exprimé pour BasketActu sur ce sujet.

"Le soulagement ça sera fin juin quand le maintien sera acquis. On essaye d’aborder chaque match comme des playoffs, car ce sont des playoffs pour nous. Il fallait se racheter (après la défaite face au Portel), on l’a fait. Moi et ce groupe on a encore que deux entrainements ensemble ; il reste encore beaucoup de chemin. On est toujours dans une guerre jusqu'à la fin de saison. On a gagné ce match avec l’engagement ; je pense que l’envie était un peu plus de notre côté. Nanterre est statistiquement l’une des équipes les plus efficaces et dangereuses en attaque. On a quand même eu un match référence défensif à l’extérieur. Ce sont des choses sur lesquelles on peut construire. On a une semaine devant nous pour travailler."