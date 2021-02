J.J. O'Brien donne la victoire à Monaco à Orléans

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Le 17e et ultime rebond offensif de l'AS Monaco aura permis à J.J. O'Brien, l'ailier-fort de la Roca Team, d'hériter de la balle dans la raquette en toute fin de rencontre. Le Californien s'est élevé et a marqué - alors qu'il était à 1/8 aux tirs avant ce shoot -, permettant ainsi aux siens de repasser devant (85-86) à 0,2 seconde de la fin. Orléans n'a pas réussi à trouver un dernier tir et a du laisser la victoire aux leaders de la Jeep ELITE.

MONEY-TIME DE FOLIE !



J.J O'BRIEN DONNE LA VICTOIRE À @ASMonaco_Basket SUR UN GAME-WINNER À 0,2s DE LA FIN !#JeepELITE pic.twitter.com/NmXLw6OXkU — LNB (@LNBofficiel) February 12, 2021

51,8% de réussite aux tirs contre 40,8%, 23 passes décisives contre 16, 104 d'évaluation collective à 98. Les statistiques ont beau parler en faveur de l'OLB, Monaco a pris 20 tirs de plus que son adversaire du soir (76 contre 56). Car les 17 rebonds offensifs de la Roca Team, mais aussi un moins grand nombre de balles perdues (6 contre 17), ont donné beaucoup de secondes chances aux visiteurs, comme sur cette avant-dernière action.

Ainsi, après avoir été malmenés en première mi-temps (45-38), les joueurs d'un Zvezdan Mitrovic nerveux ont pris le dessus. Mais l'OLB n'a pas craqué - à l'image d'un très bon Malela Mutuale (15 points à 5/9 aux tirs en 18 minutes), au contraire, et avait bien défendu sur Abdoulaye Ndoye qui a manqué le tir de la victoire. Avant qu'O'Brien ne récupère la gonfle...

C'est la huitième victoire en neuf matches en Jeep ELITE de Mathias Lessort (21 points à 8/15, 12 rebonds et 5 fautes provoquées pour 5 fautes provoquées) et ses coéquipiers qui ont pris leur revanche sur Orléans après leur défaite sur place en Coupe de France en début d'année.