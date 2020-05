J.P. Batista fait ses adieux au MSB : "Vous allez me manquer"

"Merci le Mans (en français). Je vous dis au revoir pour la deuxième fois. C'est dur de mettre des mots sur ce que j'ai sur le cœur. (Le MSB restera) un endroit spécial avec des personnes uniques. Merci Le Mans. Vous allez me manquer. Je vous aimerai pour toujours." Dans un dernier message plein d'émotions - précédé d'une vidéo - en story de son compte Instagram, João Paulo Batista (2,07m, 39 ans en octobre) a fait ses adieux au Mans Sarthe Basket (MSB). Alors qu'il semblait vouloir continuer son aventure mancelle, les dirigeants du MSB n'ont pas souhaité le prolonger.

Jamais récompensé par un titre de champion de France, le MVP du championnat brésilien 2018/19 a cependant connu ses heures de gloire avec le MSB entre 2008 et 2014 (vainqueur de la Coupe de France et de la Semaine des As en 2009 et vainqueur de la Leaders Cup en 2014) au point d'être nommé meilleur pivot de l'histoire du club. Mais son retour à Antarès s'est avéré plus compliqué que prévu (7 points à 53% de réussite aux tirs, 3,6 rebonds et 1,8 passe décisive pour 8,1 d'évaluation).

As I say goodbye for the second time, it’s hard to put into words what this year has meant. A 7 seasons journey with this club. A special place with special people. A dream come true. THANK YOU LE MANS. I WILL MISS YOU. I LOVE YOU FOREVER (to be continued... pic.twitter.com/8JhaekR99Z