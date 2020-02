J.P. Batista ne joue plus mais reste impliqué : "La chose la plus importante, c’est ce qui est écrit sur le maillot : MSB"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Avec sept joueurs non formés localement dans l'effectif, Le Mans Sarthe Basket est obligé de laisser l'un d'entre eux en civil à chaque rencontre de Jeep ELITE. Le pivot J.P. Batista est souvent l'élément non convoqué. En effet, le coach Elric Delord, qui a pris la place de Dounia Issa le 1er décembre 2019, aime beaucoup jouer avec une équipe petite, mobile et agressive. Il aligne souvent les deux meneurs étasuniens Brandon Taylor et Taurean Green ensemble et utilise Terry Tarpey III au poste 4. Le Brésilien, revenu l'été dernier dans un club où il avait passé six ans, se retrouve ainsi souvent non sélectionné. Et quand il est, il joue peu (12 minutes par match).

"Quand Dounia (Issa) a dû quitter son poste, je savais que les choses allaient changer. Spécialement pour moi", avoue-t-il dans Le Maine Libre.

Si elle ne l'enchante pas, cette situation est acceptée par le vétéran.

"Elric s’est retrouvé à gérer une situation qu’il n’avait pas décidée lui-même, constate intelligemment le champion de France 2015. Si ça se produisait ailleurs qu’ici, je pense que j’aurai clairement envisagé de quitter le club. Mais la chose la plus importante, à l’arrivée, c’est ce qui est écrit sur le maillot : MSB."

Reste à savoir si J.P. Batista sera aligné ce samedi soir contre la JL Bourg.