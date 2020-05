Jacques Alingué officiellement de retour à Dijon : "C'est pour moi un très grand plaisir que de revenir ici"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : P Gigon

Comme annoncé vendredi dernier, Jacques Alingué (2,03 m, 32 ans) et la JDA Dijon se retrouvent. L'intérieur a signé deux saisons dans le club où il s'est installé au plus haut niveau français entre 2014 et 2018. Après deux graves blessures (deux ruptures successions du tendon d'Achille) et deux expériences à Strasbourg et Le Mans, il retrouve la JDA avec l'ambition de maintenir le club parmi les tous meilleurs de la Jeep ELITE et de la Ligue des Champions (BCL).

"C’est avec un grand plaisir que je vous annonce le retour de Jacques à la JDA Dijon, a commenté l'entraîneur Laurent Legname. Il n’est pas nécessaire de revenir sur les qualités de l’Homme, ni même sur celles du joueur tant il a marqué l’Histoire récente du club. Les 3 derniers mois avant l’interruption de la saison m’ont conforté dans l’idée que Jacques était revenu à 100% de ses capacités, en atteste ses performances avec le club du Mans. Aussi, dans un collectif et avec un coach qu’il connaît, Jacques trouvera – je l’espère – rapidement sa place, et apportera à la fois ses qualités défensives et offensives au sein de notre effectif."



Quant à l'ancien joueur de Souffelweyersheim, il explique son choix de revenir à Dijon, alors qu'il lui restait un an de contrat au Mans.