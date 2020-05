Jacques Alingue retourne à la JDA Dijon

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Après Axel Julien, Abdoulaye Loum, la JDA Dijon continue son marché des Joueurs Formés Localement (JFL). En effet, selon nos informations, Jacques Alingué (2,03 m, 32 ans) va signer un contrat de deux ans avec son ancien club, où il a joué pendant quatre saisons (de 2014 à 2018). Le Franco-Tchadien toujours sous contrat avec Le Mans Sarthe Basket pour la saison 2020/21, le club bourguignon a accepté de payer une indemnité afin de s'attacher les services de son ancien intérieur.

Sous les ordres de Dounia Issa puis d'Elric Delord, le natif d'Avranches tournait à 6,9 points à 64,5% de réussite au tir, 4,7 rebonds, 1,6 passe décisive, 1,4 interception et 0,6 contre pour 11,5 d'évaluation en 24 minutes de jeu. Un beau retour à la compétition 16 mois d'indisponibilité suite à deux ruptures des tendons d'Achille.

Il retrouvera donc son coach Laurent Legname après une escale à Strabourg puis une autre au Mans. Il avait quitté la JDA en 2018 après une énorme saison. Depuis, le club n'a pas cessé de progresser et il revient donc chez un sérieux outsider pour le titre de champion de France. C'est un beau coup que vient de réaliser Dijon qui espère pouvoir compter sur de nombreux JFL de qualité. Avec lui, Julien et Loum, ils possèdent un beau trio. Reste à savoir si Alexandre Chassang va encore en être, lui qui a une clause de sortie (jusqu'au 30 mai), et Jérémy Leloup (en fin de contrat).