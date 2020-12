Jacques Eyoum quitte Le Mans pour Gries-Oberhoffen

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Dominique Breugnot

En partance du Mans, Jacques Eyoum (1,94 m, né en 2000) va rejoindre le BC Gries-Oberhoffen, a-t-on appris ce 21 décembre. Jérémy Bichard et Franck Seguela repartis en NM1, la formation alsacienne continue de se renforcer, après l'arrivée d'Hugo Robineau, prêté par Cholet et lui aussi membre de la génération 2000.

Dans la Sarthe depuis 2015, l'ancien de l'Ormoise de Villeneuve Saint-Georges et de la Saint Charles Charenton n'a jamais réellement eu l'occasion de s'exprimer en Jeep ÉLITE (aucune entrée en 2020-2021, 5 minutes de moyenne lors de 7 rencontres en 2019-2020). Sous contrat avec le MSB jusqu'en juin 2021, le natif d'Athis-Mons (Essonne) n'est plus lié au club des Pays-de-la-Loire et part ainsi s'aguerrir en Pro B, la deuxième division hexagonale.