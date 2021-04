Jamal Morris (Orléans) : "Je veux être cette option qui aide l'équipe à gagner le plus de matches possible"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Facebook Orléans Loiret Basket

Jamel Morris (1,93m, 28 ans) est bien arrivé à Orléans et il est prêt à jouer avec sa nouvelle équipe. Interviewé à la mi-temps du match contre JL Bourg, remporté par Orléans 78-70, l'arrière américain a fait part de ses bonnes intentions. "Je suis un joueur qui veut contribuer à l'équipe, faire tout ce que je peux, être cette option qui peut aider à gagner le plus de match possible."

Jamel Morris arrive en provenance du club polonais Legia Warszawa, qui a terminé deuxième de saison régulière avec un bilan de 21 victoires et 9 défaites avant d'atteindre les demi-finales de playoffs. Cette saison il comptabilisait une moyenne de 16,7 points à 44,2% de réussite aux tirs accompagnés de 3 rebonds et 2,9 passes décisives pour une évaluation de 12,9 en 28 minutes. Il est content de rejoindre le club d'Orléans et apprécie le niveau de l'équipe. "Vous savez, j'aime vraiment bien à quoi ressemble l'équipe maintenant." A lui de l'aider à s'éloigner de la zone rouge et pourquoi pas même se mêler à la lutte pour la huitième place.