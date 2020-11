Jamar Abrams prolongé par Le Portel ? "On avisera en temps utile"

Sur la page Facebook de son club, l'entraîneur de Le Portel Eric Girard donne son avis sur son poste 4 Jamar Abrams (2,01 m, 31 ans), remplaçant médical de Cyrille Eliezer-Vanerot. L'Etasunien monte en puissance et devient très important dans l'effectif nordiste. A tel point que l'idée d'une prolongation au-delà du 31 décembre 2020 fait son bonhomme de chemin. Le technicien maugeois s'exprime notamment sur le sujet :

"Jamar restait sur une saison inachevée car il avait été blessée et avait dû être opéré en décembre. On a donc pu l’avoir à un prix abordable. Il a commencé doucement, mais avec le staff, on a vite vu que c’était un bosseur, qu’il avait une bonne expérience et une excellente mentalité sur et hors-terrain. C’est un très bon pro. On ne pensait pas forcément que ça pourrait un joueur majeur car on avait déjà défini le profil de l’équipe. Sauf qu’après un départ sur la pointe des pieds, nous avons été récompensés de notre patience. Jamar a fait des sorties de plus en plus remarquées en championnat, notamment à Strasbourg. Et lors de nos deux derniers matchs amicaux, il a été bon, pour ne pas dire très bon. Pour l’heure, Cyrille a été arrêté jusque fin décembre, mais il ne pourra pas être au top dès sa reprise après de si longs mois sans séances collectives. En attendant, nous sommes vraiment très heureux d’avoir Jamar avec nous. C’est un super mec. On avisera en temps utile."