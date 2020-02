Jamar Wilson va quitter la JL Bourg

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Olivier Fusy

Son départ après la Leaders Cup était déjà annoncé dans les couloirs d'Ekinox, mardi, alors qu'il n'était pas sur la feuille de match. Le Progrès le confirme ce jeudi : le meneur Jamar Wilson (1,85 m, 35 ans) va quitter le club bressan en début de semaine prochaine. Il va rejoindre la sélection finlandaise pour participer aux matchs de qualification à l'EuroBasket 2021 et ne retournera pas ensuite en Bresse. Il devrait même s'engager pour un club finlandais, lui qui a récemment été convoité par Rouen (Pro B). Plus utilisé avec l'éclosion d'Hugo Benitez et l'utilisation d'Ognjen Carapic, celui qui a fait si mal à l'équipe de France par le passé n'entrait plus dans les plans de Savo Vucevic qui l'avait recruté comme rotation de Zack Wright l'été dernier.

"L’accord est ficelé pour un départ, il est en cours de finalisation, n'a pas caché le président Julien Desbottes. Jamar n’entrait plus dans les plans du coach. Cela ne sert à rien de s’enliser dans la situation actuelle. C’est un excellent professionnel qui s’en va sans rancœur. Nous avons tenu à ce qu’il soit présent avec le groupe à la Leaders Cup étant donné son excellent état d’esprit."

En 17 matchs de Jeep ELITE, l'ancien joueur de Rouen et Nanterre a tourné à 6,5 points à 39,1% de réussite aux tirs, 2,3 rebonds, 3 passes décisives et 1,5 balle perdue pour 7,5 d'évaluation en 18 minutes.