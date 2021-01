Jamel Artis (Roanne) : "Les joueurs avec mon profil sont plutôt rares"

Solide joueur l'an passé sous le maillot de Boulogne/Levallois (11,8 d'évaluation), Jamel Artis (2,01 m, 27 ans) a récemment été recruté par la Chorale de Roanne. Dans la Loire, il retrouve Guillaume Quintard, assistant-coach chez l'équipe des Hauts-de-Seine la saison dernière. Une présence qui l'a convaincu de signer à Roanne. L'Américain a hâte d'en découdre aussi avec Jean-Denys Choulet comme il l'explique dans Le Progrès :

« Il m'a appelé, le projet m'a plu, j'ai dit oui. J'en garde un très bon souvenir. C'est un excellent entraîneur donc je suis heureux de jouer pour lui. En plus, Jean-Denys Choulet comprend le jeu, on le sent. Il est sévère mais nous laisse jouer, c'est super important pour la confiance. C'est comme ça que je vois le basket. »