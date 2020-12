Jamel Artis arrive en renfort à la Chorale de Roanne

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Après le match difficile face à Dijon, Jean-Denys Choulet se devait de réagir en faisant bouger son effectif. Le club de Roanne vient d'annoncer l'arrivée de Jamel Artis (2,01m, 27 ans), ailier américain qui retrouvera la Jeep ELITE quelques mois après l'avoir quittée. Sous les ordres de Frédéric Fauthoux à Boulogne-Levallois, il tournait à 13,3 points à 46,5% de réussite aux tirs, 4,1 rebonds et 1,7 passe décisive pour 11,8 d'évaluation.

À Roanne, l'ancien joueur du Magic d'Orlando et de G-League retrouvera son ancien assistant-coach Guillaume Quintard. Son aventure en Lituanie n'aura duré que six matchs avec la Juventus Utena où il tournait à 6,3 points de moyenne seulement. Dans son communiqué, le club précise que le joueur a été libéré de son ancien club il y a quelques semaines.

Son arrivée va rebattre quelques cartes puisqu'il sera le cinquième américain de l'équipe avec Jackson Rowe, Ronald March, Nijal Pearson et Juvonte Reddic. Ce surnombre va développer la concurrence comme l'explique Jean-Denys Choulet : "Le moins méritant ira en tribunes dans un premier temps, et on se redirigera vers une autre solution plus radicale si cela perdure".