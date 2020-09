Jamel Artis passe des Metropolitans à la Juventus Utena

Solide ailier shooteur des Metropolitans 92 en 2019/20, l'Etasunien Jamel Artis (2,01 m, 27 ans) file en Lituanie. L'ancien joueur de Pittsburg (NCAA), qui découvrait le basketball professionnel européen sur la saison passée, a signé à la Juventus Utena. En Jeep ELITE, le natif de Baltimore (Maryland) a tourné à 13,3 points à 46,5% de réussite aux tirs (dont 33% à 3-points), 4,1 rebonds, 1,7 passe décisive et 2,4 fautes provoquées pour 11,8 d'évaluation en 27 minutes.

Juventus Utena signing former Orlando Magic F Jamel Artis, who was one of the top scorers of Metropolitans 92 in France last season (13.3PPG).