Jamel Morris (Orléans): "Si on arrive à défendre comme le dernier match, on sera sur la bonne voie"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Orléans Loiret Basket

Jamel Morris (1,93 m, 28 ans) en provenance de Pologne est bien arrivé à Orléans. Témoin de la solide victoire contre la JL Bourg, Jamel Morris s'est entraîné avec le groupe depuis et est prêt à affronter la Chorale de Roanne de Sylvain Francisco.

Une intégration rapide et bienveillante

Il n'est pas toujours facile de finir une saison dans un pays puis de s'engager dans un autre club et d'arriver en cours de saison dans un collectif en place. Or Jamel Morris a bien été intégré par le staff et les joueurs du Loiret. "Les premiers jours ont été incroyables, et je suis heureux d'être ici. Tout le monde m'a vraiment très bien accueilli, ils m'ont mis à l'aise, m'ont parlé tout de suite. C'est une très bonne chose, tout le monde semble être une bonne personne", a-t-il commenté, enthousiaste, sur OLB TV.

Un nouvel apport à l'équipe

Lucide, l'arrière ne se veut pas arriver à Orléans en tant que héros. Il veut simplement aider l'équipe à gagner et apporter son expérience ainsi que son talent offensif. "Je pense apporter quelque chose de différent, une autre dynamique, pas un héros, mais juste un bon ajout à cette bonne équipe. Je peux créer des espaces, je peux aussi utiliser ma gestion de balle donc je veux surtout ajouter une autre dynamique à l'équipe."

Prêts pour affronter Roanne

Orléans se déplace ce samedi à Roanne. L'équipe est actuellement neuvième de Jeep Elite avec 9 victoires et 11 défaites. Gagner à Roanne pourrait les relancer un peu plus après une période compliquée. Jamel Morris explique le plan de match : "Il va falloir les ralentir un peu, en jouant notre jeu. Défendre, c'est la clé de tous les matches, si on arrive à défendre comme le dernier match, on sera sur la bonne voie." Entre-deux à 19h.