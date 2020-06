Jaron Johnson passe de Chalon à Dijon

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Charlotte Geoffray

A la recherche d'un joueur capable d'évoluer sur les postes 2 et 3 afin de remplacer Rasheed Sulaimon parti à Saragosse, la JDA Dijon a engagé Jaron Johnson (1,98 m, 28 ans) selon nos informations. Après une saison 2018/19 solide à Levallois (10,8 points à 40% à 3-points, 3,2 rebonds et 1,4 passe pour 9,5 d'évaluation en 26 minute) puis une autre, là aussi réussie individuellement (13,7 points à 42,9% de réussite aux tirs, 4,7 rebonds et 1,8 passe décisive pour 13,9 d'évaluation en 29 minutes), à l'Elan Chalon, il reste en France et ne déménage pas loin puisqu'il rejoint le rival bourguignon.

Alors que le club serait tombé d'accord avec l'ancien Bressan Chase Simon en milieu de semaine dernière, la JDA aurait ainsi terminé son effectif pour la saison 2020/21. Comme à son habitude, Laurent Legname a tablé sur des joueurs qui connaissent le championnat de France et y ont prouvé leur valeur.

Avec de la création à la mène, des athlètes et shooteurs dans l'aile et des profils complémentaires à l'intérieur, l'équipe aura encore fière allure en 2020/21.

L'effectif 2020/21 potentiel de la JDA Dijon :