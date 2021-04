Jay Threatt nouveau meneur de l'Elan Béarnais

JEEP ÉLITE

Crédit photo : François Pietrzak

À la recherche d'un meneur depuis le départ de Tony Wroten, l'Élan Béarnais vient d'engager l'ancien joueur de Denain et Poitiers, Jay Threatt (1,80 m, 31 ans). Depuis son départ polémique du PB 86 en cours de saison 2018-2019, le vainqueur de la Leaders Cup Pro B 2018 a joué en Lituanie et en Pologne.

En janvier, il s'était engagé pour le club du PGE Spojnia Stargard, précisément où il évoluait en 2019-2020. Le championnat terminé, il s'est retrouvé libre et va renforcer Pau-Lacq-Orthez où il sera le remplaçant médical de l'intérieur Ousmane Drame, autre joueur arrivé du championnat polonais en cour de saison mais arrêté depuis de longues semaines à cause d'une blessure à la cheville. En 12 matches à Stargard, Jay Threatt a tourné à 12,5 points à 44,1% de réussite aux tirs, 4,2 rebonds et 9,6 passes décisives en 31 minutes de moyenne.

Meneur créateur, il aura la charge de mettre en place le collectif d'Eric Bartecheky avec Rémi Lesca.