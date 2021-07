JDA Dijon : Jacques Alingué reste un an de plus, Abdoulaye Loum devrait suivre

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

La JDA Dijon a annoncé ce vendredi que Jacques Alingué (2,01 m, 33 ans) serait toujours au club la saison prochaine. "Sous contrat jusqu'en 2022, Jacques a décidé de ne pas activer sa clause de sortie pour prolonger l'aventure avec la JDA Dijon", a indiqué le club bourguignon.



Le nouvel entraîneur de la JDA Dijon, Nenad Markovic, pourra s'appuyer sur la solidité de l'intérieur franco-tchadien la saison prochaine. Malgré sa blessure au doigt, il s'était d'ailleurs montré exemplaire en finale des play-offs face à l'ASVEL LDLC (17 d'évaluation en 19 minutes). Joueur de l'ombre par excellence, Alingue a tourné à 5,1 points à 57% aux tirs, 3,1 rebonds et 1,3 passe décisive pour 7,3 d'évaluation en 17 minutes. Le numéro 10 de la JDA Dijon va vivre sa 6e saison en Bourgogne. Une fidélité de plus en plus rare dans le basket professionnel...

Trois ans de plus pour Loum ?

Autre élément majeur de l'effectif dijonnais, Abdoulaye Loum (2,09 m, 30 ans) prolonge lui aussi l'aventure. Selon nos informations, le poste 4/5 va prolonger pour trois saisons supplémentaires, malgré un démenti il y a un mois. Au club depuis 2017, le natif de Mont-de-Marsan (Landes) s'est montré, lui aussi, solide défensivement. Il sera un atout supplémentaire au sein de l'effectif bourguignon la saison prochaine. En Jeep ELITE, le longiligne intérieur a cumulé 4,6 points à 56% aux tirs et 3,8 rebonds pour 6,9 d'évaluation en 17 minutes.