Jean-Baptiste Maille (Strasbourg) : "On ne voit plus la lumière dans le dernier quart"

Comme contre Le Mans et Limoges en deuxième mi-temps, Strasbourg a craqué samedi après-midi à Nanterre. Mais dans le quatrième quart-temps cette fois. Face à l'intensité adverse qui est montée d'un cran, la SIG n'a plus suivi son plan de jeu et a lâché prise, pour s'incliner 89-80. C'est le constat dressé par le meneur de la formation alsacienne, Jean-Baptiste Maille, devant la presse après la rencontre*.

"Le même schéma se répète. On contrôle assez bien, on est devant et, même si lors des derniers matches c’était plus tôt dans le match, ce soir on ne voit plus la lumière dans le dernier quart. On ne s’appuie pas sur le fait qu’ils ont 5 fautes et qu’ils sont dans le bonus. On a l’impression qu’on contrôle le match mais on ne met quasiment pas un panier dans le dernier quart et on prend 10 pts au final alors qu’on était dans le match une grande partie du temps. On va regarder à la vidéo ce qu'il s’est passé mais le problème est collectif. On doit gérer le match, le contrôler et le gagner. Faire un vrai gros match complet contre une top équipe du championnat, nous ferait du bien évidemment donc on va continuer de travailler pour aller dans cette direction. Il n’y a que ça qui nous permettra d’engranger les victoires. Le vécu collectif nous fait défaut. Ce n’est que le début mais il ne faut pas non plus s’endormir car on a encore beaucoup de travail devant nous"