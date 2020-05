Jean-Baptiste Maille officiellement à Strasbourg : "J’ai à cœur de gagner des titres avec la SIG"

Comme annoncé, la SIG Strasbourg a signé le meneur Jean-Baptiste Maille (1,90 m, 26 ans). Le Manceau sort de sa première saison complèt en Jeep ELITE, passée du côté du Champagne Châlons-Reims Basket. Une saison de All-Star (8,3 points à 48,6% de réussite aux tirs, 3,9 rebonds, 6,8 passes décisives, 2,8 balles perdues et 3,2 fautes provoquées pour 13,9 d'évaluation en 26 minutes) qui lui permet de rejoindre un club important du basketball pour les trois prochaines saisons. Si l'officialisation de cette signature a tardé, c'est parce qu'il possédait encore une année de contrat avec le CCRB. Mais les deux clubs sont tombés d'accord et voilà Maille officiellement Strasbourgeois.

"Je suis très content de rejoindre la SIG Strasbourg, confie le joueur sur le site de la SIG . Le fait que le club me propose un contrat de 3 ans est une belle marque de confiance vis-à-vis de la saison que je viens de faire, mais aussi pour celles à venir. J’ai vraiment hâte de débuter et de prendre part au nouveau projet qui est en train de se mettre en place et de porter ce maillot. Je tiens à remercier les dirigeants pour la confiance qu’ils me témoignent. J’ai à cœur de montrer sur le terrain qu’ils ont eu raison. Signer à Strasbourg, un grand club qui joue les premiers rôles en France, qui a gagné des titres, n’est pas anodin. La SIG Strasbourg a peut-être échoué aux portes du titre mais, arriver en finale autant de fois (cinq fois, de 2013 à 2017), il faut le faire. J’ai à cœur de gagner des titres avec la SIG Strasbourg."

C'est la troisième recrue engagée jusqu'en 2023, après Yannis Morin (qui vient lui aussi du CCRB) et Léopold Cavalière. Ils viennent s'ajouter au jeune intérieur (19 ans) Essomé Miyem, sous contrat jusqu'en 2023 lui aussi, et sans doute au meneur Jayson Tchicamboud (18 ans). Cinq joueurs formés localement qui composeront un beau noyau mais qui présentent surtout une belle marge de progression.

"Nous recherchons des joueurs humbles mais qui ont envie de franchir une nouvelle étape dans leur carrière, rappelle le coach Lassi Tuovi. C’est le cas de Jean-Baptiste Maille. Il a montré au CCRB qu’il était un arrière de haut niveau en Jeep ÉLITE et il va nous apporter beaucoup de talent, d’intelligence et un état d’esprit au service du collectif. Le fait qu’il s’engage pour une durée de 3 ans montre, tant du côté du club que du joueur, que la vision de grandir ensemble est partagée afin d’atteindre le maximum pour chacun. Bien évidemment le duo Morin-Maille va nous aider à trouver des automatismes plus facilement en attaque. C’est toujours une bonne chose quand les joueurs se connaissent avant de venir. Cela aidera tout le groupe et bien sûr Jean-Baptiste et Yannis à jouer entre eux."