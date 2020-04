Jean-Baptiste Maille vers la SIG Strasbourg

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Simon Godet

Limoges et Strasbourg sont les clubs qui avancent vite en ce début d'intersaison, certes particulier. Après avoir annoncé la signature d'un directeur sportif, avoir confirmé Lassi Tuovi au poste d'entraîneur principal et avoir fait venir Frank Kuhn comme entraîneur adjoint, le club alsacien serait susceptible de rapidement annoncer l'arrivée d'une première recrue. Selon nos informations, le meneur All-Star Jean-Baptiste Maille (1,90 m, 26 ans) devrait s'engager à la SIG pour plusieurs saisons.

Formé au Mans, puis passé par la Pro B (Le Portel dans un rôle de rotation) et même la Nationale 1 (Challans), le Sarthois a remonté les étapes une à une. Il a signé en Jeep ELITE à l'été 2017 mais une rupture des ligaments croisés du genou en préparation l'a contraint à ne pas disputer la saison prévue avec le Limoges CSP. Pour se relancer, il a réalisé un très grosse saison avec Rouen en Pro B et a signé dans la foulée au Champagne Châlons-Reims Basket.

Très intense, combattif et actif, il a noirci les feuilles de statistiques (8,3 points à 48,6% de réussite aux tirs, 3,9 rebonds, 6,8 passes décisives, 2,8 balles perdues et 3,2 fautes provoquées pour 13,9 d'évaluation en 26 minutes) et a, à 26 ans, l'occasion de rejoindre un club huppé de première division. Son arrivée en Alsace coïncide sans doute avec le départ de Ludovic Beyhurst, que le Limoges CSP souhaite conserver.