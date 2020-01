Jean-Denys Choulet : "Ce match là est pour Pape Badiane"

56 points encaissés, 33 en deuxième mi-temps. Vendredi soir, la Chorale de Roanne s'est imposée contre Châlons-Reims 96 à 89. Une première victoire en 2020 et une première depuis la prise de fonction de Jean-Denys Choulet, le 3 janvier. Le coach a avoué après la rencontre avoir utilisé les joueurs en bonne condition physique pour pouvoir mieux défendre. Sans langue de bois, il est revenu sur ce succès devant la presse après la rencontre.

"Le basket c’est simple sport, c’est plus compliqué en attaque qu’en défense. Sur la première mi-temps on était à la rue complet, c’était un calvaire. Après c’est allé un peu mieux car j’ai utilisé les joueurs en condition physique. Si on n’est pas en condition on ne peut pas jouer au haut niveau. Ceux qui sont restés sur le banc, ils seront sur le terrain quand ils auront une condition physique acceptable. Ce n’est pas une belle victoire mais c’est une victoire avec le coeur et avec autre chose. Je suis content de voir Steeve (Ho You Fat) comme ça, de voir Arthur (Bruyas) rentrer et prendre deux tirs à 3-points. Le public a été bon mais il a mis du temps."