Jean-Denys Choulet : "Je n'ai pas aimé l'attitude de l'équipe d'une façon générale"

Samedi soir, la Chorale de Roanne a été la première équipe à s'incliner à Boulazac cette saison en Jeep ELITE, en perdant 82-72 au Palio. Après la rencontre, l'entraîneur des Ligériens Jean-Denys Choulet s'est montré assez productif avec la production de son équipe mais aussi de son attitude :

"La fin de match est l'illustration de ce qu'il se passe depuis quelque temps, a-t-il regretté dans Sud-Ouest. On perd 21 balles ce (samedi) soir. Je ne comprends pas. On se bat avec mon adjoint pour trouver des solutions. En plus, je n'ai pas aimé l'attitude de l'équipe d'une façon générale."