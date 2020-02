Jean-Denys Choulet : "L’objectif c’était de courir tout le temps"

Vendredi soir, la Chorale de Roanne est (temporairement ?) sortie de la zone de relégation en s'imposant 116 à 108 contre les Metropolitans 92, le quatrième de Jeep ELITE. Un score fleuve qui respecte le plan de jeu de Jean-Denys Choulet qui a voulu imposer un énorme rythme en jouant de nombreuses possessions.

"Je m’attendais à un match comme ça car on s’est entrainé pour, on s’est entrainé dur, a commenté le coach ligérien. Ca a même été chaud, je les ai virés de l’entrainement il y a deux jours. Il y a des mecs qui ont du talent mais aussi quelques couleuvres. Mettre 116 points sans Samuels, sans Johnson car je le compte pas ce soir, c’est remarquable. L’objectif c’était de courrir tout le temps. On savait qu’on pouvait les ennuyer comme ça. On a des joueurs de talent. Si avec le talent qu’ils c’était des travailleurs, ils ne seraient pas à Roanne. Olivier je suis sur son cul depuis trois semaines, ce soir il pulvérise son record au rebond. Si il continue sur cette voie là, on pourra travailler de manière intelligente. C’est important qu’un intérieur mette des claquettes. Bryce, il fait des fautes à la con. On a respecté notre plan de marche. On peut pas jouer sur demi terrain face à des équipes comme ça. Divine, s’il est pas là on ne gagne pas. J’attends de voir ce que Samardo va nous apporter. On est vivant, on est capable de reproduire des matchs comme ça, même mieux que ça. Maintenant j’attends de voir si on arrive à faire un bon match à Orléans. ça va être chaud là bas, c’est une équipe bien construite. Comment ne pas être satisfait ce soir, avec une salle pleine et des gens qui reviendront ? J’ai peur de personne ici."