Jean-Denys Choulet : "On voit la réalité des choses"

Après sa victoire inaugurale - suite au retour de Jean-Denys Choulet - contre Châlons-Reims vendredi dernier, la Chorale de Roanne n'est pas parvenue à enchaîner. A Sportica, les Ligériens se sont lourdement inclinés (90-61) contre le BCM Gravelines-Dunkerque qui restait pourtant sur neuf défaites de suite.

"Je n'ai vu rien de bien intéressant, a avoué au Progrès Jean-Denys Choulet après la rencontre. On voit la réalité des choses. On dit que j'ouvre le parapluie, mais je n'en ai rien à faire moi, à mon âge. Le seul but est de sauver le club. Le BCM a été bon et nous mauvais. On n'a pas de stars mais deux joueurs (Ian Miller et Marcquise Reed) qui peuvent scorer. Mais tout le monde doit être impliqué. On s'est vu peut-être trop beau après la victoire contre le CCRB. Il ne suffit pas d'avoir un coach offensif pour mettre des points. (Brice) Johnson a montré qu'il pouvait apporter du scoring. Mais c'est un 4, Joe (Burton) et Olivier (Cortale), il va falloir qu'ils montrent autre chose que ce (vendredi) soir ! Le BCM a été beaucoup plus présent que nous en début de match. (Michael) Thompson fait une grosse entame, mais aussi parce qu'on le laisse faire. Je prends la défaite pour moi, le BCM a fait son match, pas nous."