Jean-Denys Choulet : "Revenir à -5 contre Dijon c’est déjà un exploit"

Samedi soir, la Chorale de Roanne s'est inclinée 93 à 87 contre la JDA Dijon pour la 22e journée de Jeep ELITE. C'est la première défaite à domicile depuis la prise de fonction de Jean-Denys Choulet, le vendredi 3 janvier. Ce dernier est revenu devant la presse* après le match.

"On peut pas dire que les gars ont lâché, on s’est battu avec nos armes. C’est le même constat. Il y a un chiffre qui parle : 48 points du banc de Dijon, 14 points du nôtre. C’est pas possible, on peut pas jouer à six. On va demander à Marcquise et Ian de marquer 100 points à deux ? On peut pas se contenter d’un match encourageant, il nous faut des victoires à domicile car sur la route on a du mal. Revenir à -5 contre Dijon c’est déjà un exploit. Ils nous ont dominé, on a tout essayé, mais c’est une équipe plus forte que nous."