Jean-Denys Choulet : "Si le championnat reprend à huis clos, cela va tuer les clubs"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Olivier Fusy

C’est maintenant depuis le 16 mars que la Chorale n’a pas réouvert les portes de la Halle André-Vacheresse. Un arrêt qui empêche l'équipe de Roanne de pratiquer son activité favorite. Et pourquoi pas de sauver sa place pour le maintien sur les terrains. Toutefois, l'entraîneur Jean-Denys Choulet estime qu’il « y a des choses plus importantes que faire des lay-ups dans un gymnase. Avec tout ce qui se passe on n’a pas la tête au basket. » Ainsi "JDC", interrogé par Le Pays Roannais, trouve « inconcevable de de reprendre avec du public et 5 000 personnes dans une salle confinée. » Avant de rajouter que « si le championnat reprend à huis clos, cela va tuer les clubs. » Le double champion de France est favorable à un arrêt définitif de la saison.