Jean-Denys Choulet : "Si on est maintenu, je pense que je resterai"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Olivier Fusy

Deux victoires à domicile, deux défaites à l'extérieur. Après quatre matchs à la tête de la Chorale de Roanne, l'entraîneur Jean-Denys Choulet a un bilan équilibré. Mais rien n'indique encore qu'il parviendra à réussir son objectif, à savoir de maintenir l'équipe professionnelle en Jeep ELITE.

"C'est une opération commando tout simplement, répète-t-il sur France Bleu Saint-Etienne Loire. On doit remettre l'église au milieu du village. On a ramené deux joueurs mais c'est comme si on faisait du sur place. On n'a pas vraiment le temps de les intégrer. Il y a tout à faire. C'est ce qui me plait. Même si on n'est pas sûr de remplir l'objectif en fin de saison."

Rester en première division pour un club comme Roanne est de plus en plus compliqué. Surtout avec le resserrement de la Jeep ELITE de 18 à 16 clubs.

"C'est de plus en plus compliqué. Les budgets sont de plus en plus gros. Les instances veulent resserrer la première division et faire revenir le basket dans les grandes villes, et ainsi shunter les plus petits clubs. Je suis partisan d'avoir une seule division professionnelle avec deux conférences et de vrais playoffs. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose aussi à la Pro B? Je ne suis pas sûr. Cela fait vingt ans que je milite pour ça."

Installé à Roanne, "JDC" se voit rester sur place. A condition que l'équipe reste en Jeep ELITE...

"Si on est maintenu, je pense que oui (je resterai). Surtout quand vous avez construit une équipe, c'est plus facile à assumer. Même si, je vous le dis, ça ne pourra pas se faire ici. Ce ne sera pas possible car le plupart des joueurs ont signé deux ans de contrat. A partir de là, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre pour la prochaine saison également."

Ce samedi, Roanne affronte la JDA Dijon, troisième du championnat, à la Halle Vacheresse à partir de 20h30.