Jean-Denys Choulet : "Sortir le club de la merde"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Vendredi soir, la Chorale de Roanne annonçait le retour d'Emmanuel Brochot comme dirigeant et de Jean-Denys Choulet comme entraîneur, pour les six prochains mois. Le président et entraîneur du club au moment du titre de champion de France 2007 (mais pas seulement) ont pour but de sauver la Chorale d'un retour en Pro B, après une première partie de saison difficile (5 victoires et 12 défaites). Le coach double-champion de France (2007 et 2017) a livré ses premières impressions à Eric Pejoux, du journal Le Progrès.

"On dit toujours qu'il n'est jamais bon de se remettre avec son ex... Quoique... (Erman) Kunter à Cholet c'est pas mal non ? Déjà : 1. J'ai une totale confiance en Emmanuel Brochot pour ce qui est de l'organisation et sa vision. 2. Sans langue de bois ni avis excessif, certaines personnes n'avaient pas envie que je revienne. Jusque-là, je n'avais aucun intérêt à revenir. Le club a besoin d'une ligne directrice, d'un patron, Emmanuel Brochot sait faire."

Emmanuel Brochot a de son côté raconté les dessous de ce retour, au même quotidien.

"Jean-Denys (Choulet) m'a téléphoné après le match contre Limoges et m'a dit, on vient pour sauver le club, pas d'histoire d'argent. Je n'amène pas d'argent, je suis clair, mais mon savoir-faire, chacun va devoir faire des efforts. Cela me fait de la peine de voir dans quel état est le club, pas seulement sportivement. Le match contre Limoges a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il n'y avait plus rien..."

Pour commencer, "JDC" va s'atteler à recruter un poste 5 afin de remplacer Johndre Jefferson, forfait pour le reste de la saison 2019/20. Quant à la signature d'un meneur, elle n'est pas encore d'actualité selon le technicien bisontin, qui assure que le club n'a pas les finances pour engager un autre joueur.

"On fera avec l'effectif en l'état, (Xavi) Forcada compris. Je n'ai jamais d'a priori. Soit il est capable et tout le monde sera content, soit il ne l'est pas (capable). Mais on ne peut pas se priver de quelqu'un comme ces deux derniers matchs sans raison. Le seul but est de sortir le club de la merde."

Avec un premier match à prendre contre Châlons-Reims le vendredi 10 janvier, à la Halle Vacheresse. A noter que Maxime Boire, qui avait pris la place de Laurent Pluvy fin octobre, redevient assistant-coach.