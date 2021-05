Jean-Denys Choulet (Roanne) : "Avec un effectif complet, on pourra parler d'autre chose que le maintien"

JEEP ÉLITE

Largement diminuée, la Chorale de Roanne reçoit Orléans ce samedi en Jeep ELITE. Après avoir perdu à Strasbourg et Cholet, les Ligériens espèrent parvenir à retrouver la victoire. Mais l'entraîneur Jean-Denys Choulet peste sur Chorale TV contre l'enchaînement des rencontres, avec impossibilité de soigner les blessés correctement et préparer les rencontres. Il s'exprime également sur l'intégration de la dernière recrue de Justin Wright-Foreman et la suite. "On espère retrouver pratiquement tout le monde après l'ASVEL (le mardi 4 mai)." Au complet, il estime que son équipe peut jouer autre chose que le maintien. Il en finit sur le retour des spectateurs dans les salles :