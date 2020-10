Jean-Denys Choulet (Roanne) : "Ce n'est absolument pas le basket que j'aime"

"Un match catastrophique". Si Roanne a gagné contre Cholet (96-88) à la Halle Vacheresse vendredi soir, son entraîneur Jean-Denys Choulet était loin d'être satisfait de la manière.

"Ce n'est absolument pas le basket que j'aime, a déclaré le technicien devant la presse. Il y en a qui m'ont fait de la peine ce (vendredi) soir. Pas sur leurs qualités de basketteur mais sur leurs qualités mentales. Franchement, il y en a certains qui m'ont fait vraiment peur ce soir. Sans être méchant avec Cholet, si on joue à 50% de ce qu'on a fait sur les matchs amicaux, c'est un autre monde quoi. Là on était tétanisé. On a fait n'importe quoi. A part Gravelines, c'est le plus mauvais match qu'on a fait depuis la présaison. Si on n'a que ça à proposer, on ne veut pas aller très, très loin."